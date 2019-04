Frühlingskonzert des Musikvereins Kirchehrenbach

Der Musikverein Kirchehrenbach lädt ein zu seinem Frühlingskonzert am Samstag, 6. April, in die Stadthalle Ebermannstadt. Es geht auf eine musikalische Zeitreise durch die vergangenen 50 Jahre. Mitwirkende sind alle Kirchehrenbacher Orchester (Jugendblasorchester, Schülerblasorchester, Juniororchester, die "Ehrabocher Musikanten" sowie das Vokalensemble "Kreuzerquer". Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Karten im Vorverkauf gibt es für acht Euro in der Volksbank Ebermannstadt und Kirchehrenbach sowie im "Backladen" Roppelt und im "Nahkauf" Lochner. Abendkasse: neun Euro, Kinder (zehn bis 14 Jahre) vier Euro (unter zehn Jahren frei). red