Frühlingskonzert der Sing- und Musikschule

Die Schüler der städtischen Sing- und Musikschule laden am Freitag, 5. April, um 18.30 Uhr zu einem Frühlingskonzert in die "Alte Schule" in Loffeld ein. Präsentiert wird ein Auszug aus dem Lernprogramm des Schuljahres, von Blockflöte über Keyboard, Blasinstrument bis Gitarre. Eine Einladung ergeht an alle Interessierten und vor allem an Eltern, Großeltern und Geschwister. red