Frühlingskonzert der Raiffeisenbanken

Am Mittwoch, 3. April, um 18 Uhr, veranstalten die Vereinigten Raiffeisenbanken in der Jahn-Kulturhalle Forchheim ein Frühlingskonzert. Gestaltet wird das Konzert von Chören und Musikgruppen folgender Forchheimer Schulen: Adalbert-Stifter-Mittelschule, Georg-Hartmann-Realschule, Herder-Gymnasium und Ritter-von-Traitteur-Mittelschule. Hierfür haben die beteiligten Schulen ein bunt gemischtes Programm einstudiert. Kostenlose Eintrittskarten für das Konzert können in der Geschäftsstelle Forchheim, Nürnberger Straße 5, erworben werden. red