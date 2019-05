Die Gesangvereine Etlaswind-Pettensiedel, Schlaifhausen und Kunreuth sowie der Veranstalter, der Gesangverein "Germania" Weingarts, wollen beim Frühlingskonzert ihr Können zeigen. Das Konzert am Sonntag, 2. Juni, beginnt um 15 Uhr im Saal des Sportheims der DJK Weingarts. An diesem Tag stehen auch Ehrungen für Aktive und Passive an. Außerdem soll die Spende vom Weihnachtskonzert an den "Wünschewagen" Franken übergeben werden. red