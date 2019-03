Frühlingsgefühle

"Im Februar ließ sich der Winter so gut wie gar nicht blicken", heißt es im aktuellen Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg. Die Zahl der Arbeitslosen sei im Agenturbereich bereits um 272 (-2,3 Prozent) Personen auf 11 395 gesunken. Damit sei der Rückgang in diesem Jahr gut dreimal so dynamisch ausgefallen wie im frostklirrenden Februar 2018.

"Zunehmend früherer Start"

Die Arbeitslosigkeit verringerte sich bei den Männern in den vergangenen vier Wochen um 125 (-1,8 Prozent). Bei den Frauen fiel der Rückgang (-147 bzw. -3,0 Prozent) unüblicherweise noch kräftiger aus. Der Großteil von ihnen nahm eine Beschäftigung in Büro-, Verkaufs-, Reinigungs- und Erziehungsberufen auf. Zum Saisonauftakt des Tourismus in der Region werden ab März viele Frauen auch dort wieder eine Tätigkeit aufnehmen. Und: Es brummt bereits auf dem Bau. "Seit circa fünf Jahren spüren wir zunehmend einen früheren Start der Tätigkeiten in den Außenberufen. Die traditionelle, der kalten Jahreszeit geschuldete Winterpause scheint passé", resümiert Brigitte Glos, Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg.

In der Stadt Coburg sank aufgrund der günstigen Witterung die Zahl der Arbeitslosen bereits im Februar um 15 Personen beziehungsweise 1,2 Prozent auf 1196. Im Vorjahresvergleich reduzierte sich die Arbeitslosigkeit um 35 Personen oder 2,8 Prozent. Es verloren zwölf Menschen weniger ihre Beschäftigung als in 2018.

Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,2 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 5,5 Prozent.

In den vergangenen vier Wochen meldeten die Arbeitgeber aus dem Stadtgebiet 271 sozialversicherungspflichtige Stellen dem Arbeitgeberservice, fast so viele wie im Vorjahr (-2). Im Bestand sind aktuell 954 Arbeitsplatzangebote, 121 (+14,5 Prozent) mehr als vor zwölf Monaten.

Auch im Coburger Land verringerte sich die Arbeitslosigkeit wegen der vielen frostfreien Tage im vergangenen Monat schon um 32 Menschen (-1,9 Prozent) auf 1635. Ihren Arbeitsplatz verloren 13 Personen (-5,9 Prozent) weniger als im Februar 2018. Es gibt 89 Arbeitslose (-5,2 Prozent) weniger als vor zwölf Monaten. Die Arbeitslosenquote beträgt 3,3 Prozent. (3,5 Prozent im Vorjahr).

Stellenangebot geringer

Jedoch: Der Arbeitgeberservice bekam in diesem Monat 245 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote aus dem Landkreis gemeldet. Das waren 28,2 Prozent (-96) weniger als im Februar 2018.

Im Bestand gibt es aktuell 1056 Beschäftigungsperspektiven, 102 (-8,8 Prozent) weniger als im Vorjahr. red