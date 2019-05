Frühlingsfest nun in der Kordigasthalle

Burgkunstadt/Altenkunstadt - Wegen des zu erwarteten schlechten Wetters findet das integrative Frühlingsfest von Regens-Wagner am Samstag, 5. Mai, nicht wie geplant auf dem Sportgelände in Altenkunstadt/Röhrig, sondern in der Kordigasthalle statt. Die Veranstaltung dauert von 14 bis 17.30 Uhr. red