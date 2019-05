Am Sonntag, 2. Juni, wird es im "Wolz'n Garten" wieder bunt: Der Bürgerverein Ebern lädt zu seinem alljährlichen Frühlingsfest ein. Schönes Wetter vorausgesetzt, erwarten die Besucher ab 14 Uhr in dem beschaulichen Garten ein paar schöne Stunden in geselliger Runde. Die Veranstalter hoffen, dass die Besucher beim Heimgang wieder sagen können: "Schön war's wieder im ,Wolz'n Garten'". red