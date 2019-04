Frühlingsfest auf "Julias Ponyranch"

Seit zwei Jahren lernen Kinder und Jugendliche auf "Julias Ponyranch" in Seidmar den Umgang mit Pferden. Auf dem Hof der Familie Galster bieten Julia Kellner und Esther Manger-Köhler Reitunterricht ab drei Jahren an. Wichtig ist den beiden der pferdegerechte Unterricht für alle Altersgruppen. Am heutigen Samstag findet das Frühlingsfest von "Julias Ponyranch" statt - unter anderem mit Mitmachaktionen, Pony-Show, Freiarbeit und Halsringreiten sowie Hof-Rallye. Die Veranstaltung findet von 14 bis 18 Uhr bei jedem Wetter statt, der Eintritt ist frei. red