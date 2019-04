Frühlingserwachen im Weinberg

Zusammen mit Weinerlebnis Franken Gästeführerin Christiane Schmid können Interessierte am Samstag, 6. April, um 14 Uhr die Weinberge in der Lage Hammelburger Trautlestal erwandern. Dabei erwarten die Teilnehmer urige Weinbergshäuschen, erste Frühlingsblüher und Informationen über Wein und Winzer. An drei Weinbergshütten erleben die Wanderer echtes "Hütten-Feeling" mit Weinverkostung und einer kleinen Brotzeit. Anmeldungen werden bei Christiane Schmid, Tel.: 09732/4245, entgegengenommen. sek