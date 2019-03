Frühlingserwachen am Baumwipfelpfad

Die Zeit der grauen und kalten Tage geht mit jedem Tag, der ins Land zieht, mehr und mehr vorüber. Die Tierwelt erwacht, Bäume und Blumen treiben aus, die Sonne gewinnt spürbar an Kraft - kurzum: ein Fest für alle Sinne. Am Baumwipfelpfad Steigerwald bei Ebrach ergibt sich den Besuchern die einzigartige Möglichkeit, dieses Frühjahrs-Schauspiel aus komplett neuer Perspektive zu erleben: nämlich vom rund 1,2 km langen Pfad, der sich auf bis zu 26 m Höhe durch die Baumkronen von Eichen und Buchen schlängelt.

Dabei geht es vorbei an vielerlei wissensgespickten Informationstafeln über die vielfältige Bedeutung des Waldes, an Geschicklichkeitsprüfungen für die Kleinen (und Kleingebliebenen) und über das Rotwildgehege. Wer den Anstieg nicht scheut, wird mit einer wahrhaft atemberaubenden Aussicht vom 42 m hohen Aussichtsturm belohnt: Hier schweift der Blick über die nicht enden wollende fränkische Platte und den blühenden Steigerwald.

Am 19. März feierte der Pfad bereits seinen dritten Geburtstag. Auch der Frühlingsbeginn wird am Baumwipfelpfad gebührend gefeiert: Am 31. März kommen Frühaufsteher in den Genuss, die Sonne über den Steigerwald aufgehen sehen zu dürfen - der Baumwipfelpfad hat bereits um 6 Uhr geöffnet, wie die Bayerischen Staatsforsten mitteilen.

Wenn morgens die Vögel anfangen zu erwachen, besteht für Vogelinteressierte am 6. April die Möglichkeit, bei einer Führung über den Baumwipfelpfad allerlei Informatives über die Welt des Gefieders zu lernen. Start ist um 6.30 Uhr, Ende gegen 8.30 Uhr.

Auch der Osterhase hoppelt am Baumwipfelpfad vorbei: Vom 13. bis 24. April finden täglich Osterrallyes statt. Und für die Filmvernarrten bietet sich am 3. und 4 Mai, jeweils um 20 Uhr, die einzigartige Möglichkeit, im Waldkino schöne Filme umgeben von einem Wald-Blütenmeer zu genießen. Der 11. und 12. Mai ist ein besonderer Happen für Familien: Am Muttertagswochenende wird ein kräftiger Rabatt auf Familien- und Singletickets angeboten. Am 25. Mai bekommen die Fotografieliebhaber noch einmal die Möglichkeit, die Frühjahr spracht am Baumwipfelpfad abzulichten: Unter dem Motto "Es blüht" startet der Fotokurs um 17 Uhr.

Die genauen Aktionszeiträume findet man unter www.baumwipfelpfadsteigerwald.de oder auf der Facebook-Fanpage Baumwipfelpfad Steigerwald. red