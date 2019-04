Frühlings-Flohmarkt in Gärtenroth

Der Frühling kommt, und so wird es auch wieder Zeit für den jährlichen Frühjahrsputz. Dabei entdeckt man so einige Sachen, die man nicht mehr braucht. Aber was macht man mit dem ganzen Zeug? Wieso nicht anderen eine Freude machen und dabei noch etwas verdienen? So ein Flohmarkt ist auch ideal um neue Sammelgegenstände, Kindersachen und vieles mehr zu suchen. Und so lädt der Obst- und Gartenbauverein am Samstag, 18. Mai, von 10 bis 18 Uhr zum großen Frühlings-Flohmarkt in der Dorfmitte ein. Es gibt "Schätze" zu entdecken und man kann auf Schnäppchenjagd gehen. Standanmeldungen sind bei Birgit Jaye unter 0172/8380726 möglich. Anmeldeschluss ist der 11. Mai. Es wird eine Gebühr erhoben. Der Stand muss selbst mitgebracht werden. Der Aufbau der Stände ist ab 8 Uhr möglich. red