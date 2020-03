Frühling ohne Marktsonntag

Das City-Management Erlangen folgt der Allgemeinverfügung der bayerischen Staatsregierung vom 10. März, die Veranstaltungen in einer Größenordnung von über 1000 Personen untersagt, und reagiert auf die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus mit einer Absage des diesjährigen Erlanger Frühling, der am Sonntag, 29. März, stattgefunden hätte. Die Absage erfolgt auch in Absprache mit der Stadtverwaltung Erlangen.

"Seit Monaten sind wir mit unserem Team und unseren Partnern in den Planungen für den Erlanger Frühling, doch das Wohl und die Gesundheit unserer Bürger gehen vor. Deswegen sprechen wir uns in Hinblick auf die aktuelle Lage für 2020 gegen eine Austragung des Erlanger Frühling aus", so Christian Frank, Vorstand des City-Management Erlangen. Mit der Absage des Erlanger Frühling bleiben auch die Geschäfte am Sonntag, den 29. März 2020, geschlossen.

Akteure wissen schon Bescheid

Die Mitglieder und beteiligten Akteure der Veranstaltung wurden bereits über die Absage des Erlanger Frühling in Kenntnis gesetzt. red