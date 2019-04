Frühjahrswanderung rund ums Walberla

Die Ortsgruppe Forchheim des Fränkische-Schweiz-Vereins schnürt am Sonntag, 7. April, die Wanderstiefel und lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte zur Frühjahrswanderung ein. Die gemeinsame Abfahrt nach Kirchehrenbach erfolgt um 10 Uhr am Norma-Parkplatz in der Bayreuther Straße in Forchheim. Um 10.15 Uhr wird vom Parkplatz in Kirchehrenbach (beim Friedhof) rund ums Walberla über Schlaifhausen nach Leutenbach gewandert. Mittagseinkehr ist um 12.30 Uhr im Gasthaus "Spindler" in Leutenbach. Anschließend geht es entlang des Ehrenbachs zurück nach Kirchehrenbach. Die Wanderung verläuft insgesamt circa elf Kilometer und hat dreieinhalb Stunden reine Gehzeit. Anmeldungen sind erbeten unter der Telefon 09191/14914. red