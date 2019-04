Frühjahrswanderung im Trubachtal

Für Sonntag, 28. April, lädt die Ortsgruppe Unteres Trubachtal des Fränkische-Schweiz-Vereins alle Interessierten zu einer Frühjahrswanderung ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Kirche in Wannbach. Es geht es mit dem Bus nach Kasberg (1000-jährige Linde). Die Wanderung führt von dort über Thuisbrunn und Egloffstein durch das Trubachtal zurück nach Wannbach. Rast ist am Fuße der Burg Egloffstein, die Gehzeit beträgt rund vier bis fünf Stunden. Bei der Rückkehr (circa 14.30 Uhr) warten Selbstgebackenes, Gegrilltes und Getränke auf die Wanderer. red