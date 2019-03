Frühjahrstreffen unter dem Motto "Du wirkst"

Am Samstag, 16. März, lädt die Gruppe "Frauen und Mütter" der Schönstattbewegung zum Frühjahrstreffen von 14 bis 18 Uhr auf den Marienberg bei Scheßlitz ein. "Du wirkst": Jeder von uns hat eine Wirkung, eine Ausstrahlung. Was macht mich in dieser Ausstrahlung echt, authentisch? Und wie gelange ich zu einem unerschütterlichen Vertrauen auf das Wirken Gottes in meinem Leben? Diesen Fragen werden die Teilnehmer beim Frühjahrstreffen auf die Spur gehen. Beginn ist um 14 Uhr im Kentenich-Haus bei Kaffee und Kuchen. Die Spurensuche findet im Vorraum der Hauskapelle statt. Es referiert Marienschwester Renata Zürrlein. red