Frühjahrssemester an der Volkshochschule beginnt

An der Städtischen Volkshochschule beginnt ab Montag, 4. Februar, der allgemeine Kursbetrieb des Frühjahrssemesters.

Die meisten der zahlreichen Angebote sind noch aufnahmefähig und man kann sich auch weiterhin jederzeit zu der reichhaltigen Kurspalette anmelden, teilt die Vhs mit. In allen Sparten gibt es auch neue, interessante Themen. Bereits in der ersten Woche beginnen die meisten Sprachkurse, die Experimentelle Malerei, der Orientalische Tanz, die Kinder/Elternkurse in Bad Bocklet sowie diverse Gymnastik- und Bewegungskurse, etwa HIT (High Intensive Training), ein Workout mit dem eigenen Körpergewicht, Füße im Focus, Rückenfit mit Pilates für Anfänger und Fortgeschrittene (auch für Senioren), Bewegung nach Musik (Freies Tanzen), die Mitmach-Balkantänze und vieles mehr.

Am Freitag, 8. Februar, um 19 Uhr beginnt ein Neurobic-Kurs. "Einfach gesünder leben", heißt es am Samstag, 9. Februar, ab 9 Uhr. In diesem Workshop probiert man Möglichkeiten und Übungen, die sich zur Entspannung, Stressbewältigung, aber auch im Ess- und Bewegungsverhalten sofort umsetzen lassen, um schwungvoll in den Tag zu starten.

Das Programmheft mit allen Kursen ist erhältlich im Rathaus, in der Stadtbücherei, bei Buchhandlungen, Banken, Behörden, in der Tourist-Information im Arkadenbau und im Internet unter www.vhs-badkissingen.de .

Nähere Auskunft und Anmeldung im Vhs-Büro, Maxstraße 23, Tel.: 0971/807 12 10. red