Waischenfeld vor 13 Stunden

Freizeit

Frühjahrsputz im Freibad

Der Förderverein Freibad Waischenfeld lädt alle Mitglieder und die Bevölkerung am Samstag, 14. April, ab 10 Uhr zur großen Säuberungsaktion nach der Winterpause in das Bad in Waischenfeld ein. Auch Ni...