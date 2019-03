Frühjahrsputz der Vereine

Am Samstag, 30. März, findet wieder der alljährliche Frühjahrsputz der Dorfanlagen statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Unnersdorfer Feuerwehrhaus. Der Gartenbauverein und die Feuerwehr laden alle Helfer ein und bitten um tatkräftige Unterstützung. Im Anschluss wird am Feuerwehrhaus für einen kleinen Imbiss gesorgt. red