Frühjahrsputz der Gartenfreunde

Am Samstag, 6. April, treffen sich die Grundfelder Bachstelzen und Gartenfreunde um 10 Uhr zum Frühjahrsputz am Spielplatz sowie am Gemeindehaus. Zusammen soll das Dorf von den Winterbleibseln befreit werden, damit der Frühling voll und ganz einziehen kann. Gartengeräte, Besen, Rechen sollten die Teilnehmer an der Aktion bitte mitbringen. Im Anschluss gibt es für alle Helfer eine kleine Stärkung. red