Frühjahrsprüfung für Schutzhunde

Am Sonntag, 14. April, veranstaltet der Gebrauchs- und Schutzhunde-sportverein (GSSV) Hammelburg auf dem Vereinsgelände in Untererthal seine Frühjahrsprüfung. Geprüft werden die Stufen BH/VT, IBGH und IPG 1 - 3. Beginn ist am Sonntag gegen 8 Uhr. Die Siegerehrung ist für 16 Uhr vorgesehen. sek