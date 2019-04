Frühjahrsmarkt in Hallstadt

Am kommenden Sonntag findet der Hallstadter Frühjahrsmarkt (12 bis 18 Uhr) statt - heuer auf dem Parkplatz vor der Marktscheune. Neben regionalen Ständen bereichern die örtlichen Vereine das Geschehen, berichtet die Stadtverwaltung.

Das Büchereiteam bietet auf dem Marktplatz eine Bastelaktion an. Die Hallstadter Künstlerin Waltraud Scheidel wird ihr Atelier in der Mainstraße öffnen. Für die musikalische Umrahmung sorgen die "Chorwürmer" und der Musikverein Hallstadt. Die "Crazy Kids" des TV Hallstadt zeigen ihr Können in einer kleinen Showeinlage.

Ab 14.30 Uhr laden die Erstkommunionkinder und ihre Eltern zur Solidaritätsaktion ins katholische Pfarr- und Jugendheim ein. Sie wollen durch den Verkauf von Kaffee, Kuchen und Getränken sowie allerlei Aktionen Geld für benachteiligte Kinder sammeln.

In den vergangenen Monaten kreierte die Stadt zusammen mit Waltraud Scheidel eine neue, moderne Hallstadt-Tasse. Getreu dem Motto "Modern trifft historisch" erstrahlt auf mattschwarzem Hintergrund des reduziert eine Skizze unseres historischen Rathauses. Die Tassen gibt es beim Kaffeeausschank der Hutkrapfenbacker - das Pfand für diese hochwertige Tasse beträgt 5 Euro. Zehn Personen haben die Chance, bei einem Gewinnspiel der Stadt eine der neuen Hallstadt-Tassen zu ergattern.