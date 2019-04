Frühjahrsmarkt in Gundelsheim

Der Gartenbauverein und der Feuerwehrverein laden zum Frühjahrsmarkt ein. Am Sonntag, 28. April, verwandelt sich die Ortsmitte von 11 bis 18 Uhr in eine Flaniermeile. Für den Markt wird die gesamte Gundelsheimer Hauptstraße ganztägig gesperrt, eine Umleitung über die Bachstraße ist ausgeschildert. Die Besucher erwartet eine bunte Vielfalt an regionaler Handwerkskunst. Blumen und Deko werden vom Blumalädla an der Hauptstraße zum Verkauf angeboten. red