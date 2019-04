Frühjahrskonzert in Ampferbach

Das Frühjahrskonzert des Hauptorchesters der "Ebrachtaler Heimatklängen Ampferbach" findet am Samstag, 6. April, um 19 Uhr im Kulturraum Burgebrach statt. Das Publikum darf sich auf einen ansprechenden Mix aus traditioneller und moderner Blasmusik freuen, den das Hauptorchester zusammen mit Dirigent Nikolas Brüger festgelegt hat. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen aktiven Musikern der "Ebrachtaler Heimatklänge", bei "Wellness & Styling bei Christine" an der Steigerwaldklinik (Rondell) oder gegen einen kleinen Aufpreis an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.ebrachtaler-heimatklaenge.de und auf Facebook. red