Frühjahrskonzert des Musikvereins

Der Musikverein hält auch heuer sein traditionelles Frühjahrskonzert ab. Dieses findet am Samstag, 7. April, ab 19.30 Uhr im Jugendheim statt. Die Blaskapelle wird dabei neben einem bunten Strauß von Melodien auch ihre positive Nachwuchsarbeit in Szene setzen. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. Einladung ergeht an alle Musikbegeisterten aus nah und fern. red