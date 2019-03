Für den Frühjahrsempfang der Freien Wähler konnte als Gastredner Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gewonnen werden. Der Empfang findet am Freitag, 29. März, ab 18.30 Uhr im Kur- und Kongress-Center Bad Windsheim statt. Anmeldung erbeten bis 11. März via E-Mail an gabi.schmidt@freiewaehler.eu. red