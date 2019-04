Frühjahrsblüher am Albtrauf sind Ziel

"Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte": Frisches Grün und die Blütenteppiche am sonnenbeschienenen Waldboden lassen den Frühling am Albtrauf zum besonderen Naturerlebnis werden. Alle, die dieses Naturschauspiel erfahren wollen, können am Sonntag, 14. April, bei einer informativen Wanderung einen genaueren Blick auf die Vegetation, aber auch auf geologische Besonderheiten am Albtrauf werfen. Die circa zweieinhalbstündige Veranstaltung wird vom Arbeitskreis Arten- und Biotopschutz des Bund Naturschutz Bamberg geleitet. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Ortsmitte von Tiefenhöchstadt. Bei Bedarf können Mitfahrgelegenheiten durch den Bund Naturschutz Bamberg organisiert werden, Telefon 0951/5190611, E-Mail: bamberg@bund-naturschutz.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Spenden sind willkommen. red