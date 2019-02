Frühjahrsbasar in Effeltrich

In der Effeltricher Schulturnhalle (Jahnstraße 2) veranstaltet der Elternbeirat der Kita Effeltrich am Samstag, 16. März, einen Frühjahrsbasar. Von 13 bis 15 Uhr werden Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 158, Bücher, CDs, Spielwaren, Auto- und Fahrradsitze, Fahrräder, Laufräder, Kinderwagen und vieles mehr angeboten. Schwangere mit Mutterpass dürfen schon ab 12.30 Uhr einkaufen. Parkplätze sind in der Forchheimer Straße 3 beim neuen Ärztehaus vorhanden. Die Nummernvergabe erfolgt am Mittwoch, 27. Februar, ab 16 Uhr in der Kita im Rosenweg 5 in Effeltrich. Weitere Infos gibt's über E-Mail an elternbeirat.kita.effeltrich@gmail.com. red