Frühjahrsbasar des "Budenzaubers"

Der Frühjahrsbasar "Rund ums Kind" der Kindertagesstätte (Kita) "Budenzauber" ist am Samstag, 23. Februar. Er findet von 14 bis 16 Uhr im Marktsaal statt und wird vom Elternbeirat und dem Kita-Team organisiert. Angeboten werden Baby- und Kinderbekleidung für Frühjahr und Sommer sowie Spielsachen.Der Erlös kommt den Kindern in der Tagesstätte zugute. Die Listen für den Basar liegen ab sofort in der Kita zur Eintragung auf. red