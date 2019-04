Frühjahrs-Ostermarkt in der Zehntscheune

Der Markt Neunkirchen am Brand präsentiert am Sonntag, 7. April, von 9.30 bis 17 Uhr den Frühjahrs- , Hobby- und Künstlermarkt in der schon seit vielen Jahren kulturell genutzten Zehntscheune (hinter der Sparkasse). Zahlreiche Kunsthandwerker wollen für eine frühlingshafte Stimmung sorgen. Floristische und gedrechselte Frühjahrs- und Osterdekorationen sowie Zubehör für Konfirmation und Kommunion werden angeboten. Die Mischung von handwerklicher Kunst und Freude an schönen Dingen hat in den vergangenen Jahren viele Hobbykünstler und Besucher angezogen. Foto: PR