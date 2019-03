Frühjahrs-Matinée der Musikschule

Zum Frühlingsbeginn lädt die Städtische Musikschule wieder zu ihrer alljährlichen Matinée am Sonntag, 31. März, um 10.30 Uhr ein. Erstmals findet das Konzert in der Aula der Graf-Stauffenberg-Schulen statt. Solisten und diverse Ensembles aller Altersstufen präsentieren ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm durch die Jahrhunderte. Schwungvolle und besinnliche Klaviermusik zu vier Händen ist ebenso vertreten wie das Gitarrenquintett, das Klarinettenquartett und Solisten am Violoncello, Violine und Posaune. Der Eintritt ist frei. red