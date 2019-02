Am Sonntag, 17. März, veranstaltet der Kindergarten St. Martin Untererthal seinen Frühjahrs-Kinderkleiderbasar in der Erthal-Halle. Von 13 bis 15.30 Uhr können Bekleidung, Spielzeug und vieles mehr rund ums Kind erstanden werden. Die Kaffeebar bietet zudem eine reichhaltige Kuchenauswahl. 20 Prozent des Verkaufserlöses kommen dem Kindergarten zugute. Die Anlieferung der Verkaufsgegenstände erfolgt am Samstag, 16. März, von 10 bis 12 Uhr, die Abholung und Abrechnung am 17. März, von 19.30 bis 20 Uhr. Anmeldungen für den Basar sind vom 10. Februar bis 10. März unter basar.untererthal@gmx.de möglich. sek