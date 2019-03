Frühjahr-Sommer- Basar des Muki-Treffs

Der Muki-Treff veranstaltet einen Frühjahr-Sommer-Basar "Alles für's große und kleine Kind" nur für Selbstauszeichner am Samstag, 13. April, von 13 bis 15 Uhr, (Einlass für Schwangere bereits um 12.30 Uhr) im Frankenwald-Gymnasium (FWG) am Schulzentrum. Die Listen sind am Montag und Dienstag, 25. und 26. März, von 8 bis 10.30 Uhr, sowie am Freitag, 29. März, und Mittwoch, 3. April, jeweils von 15 bis 18 Uhr, im Muki-Treff, Stöhrstraße 19, Telefon 09261/51954, erhältlich. Warenannahme ist am Freitag, 12. April, von 15 bis 18 Uhr (nur für Selbstauszeichner). Die Warenabholung ist am Sonntag, 14. April, von 13 bis 14 Uhr. Verkauft werden nur gut erhaltene Kleidung und zwei Paar Schuhe, vollständige Spielwaren, kleine Fahrzeuge, Bücher, CD und DVD, aber keine Stofftiere, Kommunionkleidung und Unterwäsche. 20 Prozent vom Verkaufserlös erhält der Muki-Treff. red