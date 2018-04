Frühjahr bringt Hunde auf Trab

Attraktiven Hundesport und sehr respektable Leistungen erlebten Teilnehmer und zahlreiche Gäste bei der Frühjahrsprüfung der Ortsgruppe Bad Staffelstein-Lichtenfels im Verein Deutscher Schäferhunde (SV).

Den kritischen Augen von Richter Horst Kaim (Pressig) und Richteranwärterin Monika Gutknecht (Gemünden am Main) wurden bei idealen Witterungsbedingungen drei Deutsche Schäferhunde und zehn Hunde anderer Rassen in Unterordnungs-, Fährten- und Gebrauchshunde-Leistungsprüfungen vorgestellt.

Zu den Teilnehmern zählten acht Gäste aus der Hunde-Rettungsstaffel Kronach, aus Ebersdorf und der Hundeschule Dogsys (Bad Staffelstein). Unter Mitwirkung des Vorsitzenden Rudi Waid sowie von Thorsten Poppe (Schutzdiensthelfer), Sylvia Lehnard und Guido Aurich (Fährtenleger) fanden die Prüfungen auf dem Vereinsgelände am Staffelsteiner Ochsenanger statt. Richter Kaim freute sich nach rund sieben Stunden Sportprogramm darüber, durchweg gut vorbereite Hunde und -führer gesehen zu haben. Die Ergebnisse: Gebrauchshundeprüfung IPO 1: Jux - geführt von Edgar Baumann (Bad Staffelstein): 286 (96/94/96a) Punkte (Vorzüglich), Zenit vom alten Grieshof - Sabine Scherer (Bad Staffelstein): 286 (94/97/95a) Punkte (Vorzüglich), Face vom Holzmicheltal - Katharina Poppe (Neustadt bei Coburg) 285 (93/96/96a) Punkte (sehr gut) Fährtenhundeprüfung FH-2: Arie von der Eichendorfschule - Guido Aurich (Kronach): 88 Punkte (gut), Fährtenhundeprüfung FH-1: Emma vom Haus Mink - Harald Herold (Ebersdorf): 92 Punkte (sehr gut), Begleithundeprüfung BgH1: Dileyla von Kunstadt - Kathrin Dusella (Memmelsdorf): 81 Punkte, Pia von der Boxer-Meute - Martin Stegner (Coburg): 83 Punkte (beide gut), Begleithundeprüfung BGH: Nala - Uwe Lux (Sonnefeld), Quinto vom Thurnhof - Tim Griebel (Ahorn), Coockie - Thomas Grünbeck (Pressig), Luis des Lusan - Jennifer Bruns (Ebersdorf), Sina vom Mechlenburger Büffel - Jean-Philip Rebhan (Pressig), Paula - Lisa Eckert (alle bestanden). red