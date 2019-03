Frühjahr auf dem Jobmarkt

Die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt hielt im März Einzug. Die milden Temperaturen haben die Entwicklung des Arbeitsmarktes positiv beeinflusst. In der Region Main-Rhön waren 7491 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 375 Personen oder 4,8 Prozent weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank von 3,2 Prozent im Februar auf 3,0 Prozent im März. Gegenüber dem Vorjahr gab es keine Veränderung (3,0 Prozent).

Die Bewegungszahlen auf dem Arbeitsmarkt in der Region waren weiterhin relativ hoch. 1056 Menschen konnten im März eine Beschäftigung aufnehmen. Dies waren 262 Personen mehr als im Vormonat. "Die Arbeitsaufnahmen waren insbesondere in den saisonal geprägten Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe sowie dem Garten- und Landschaftsbau zu beobachten. Aufgrund der milden Wetterlage nahmen Arbeitgeber auch im Baugewerbe dieses Jahr bereits vor Ostern verstärkt sogenannte Wiedereinstellungen vor", erläutert, so Thomas Stelzer, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Schweinfurter Agentur für Arbeit. Im Gegenzug mussten sich 962 Arbeitnehmer erstmals oder erneut arbeitslos melden. Dies entsprach 38 Personen weniger als im Februar. Die Jugendarbeitslosigkeit nahm leicht um 35 (4,7 Prozent) auf 778 Personen zu. "Grund dafür ist, dass in den dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen nach den Abschlussprüfungen nicht alle Nachwuchskräfte im Ausbildungsbetrieb übernommen werden oder nicht direkt eine Anschlussbeschäftigung bei einem anderen Betrieb antreten konnten. Ich bin allerdings sehr zuversichtlich, dass die meisten jungen Menschen schnell eine neue Stelle antreten", so Stelzer.

Im März nahmen die Vermittlungsfachkräfte 912 neue Suchanfragen nach Arbeitskräften von Arbeitgebern an. Das waren 249 Stellenzugänge oder 21,4 Prozent weniger als im Vormonat. Der Bestand an offenen Stellen blieb mit 5223 über der 5000er-Marke. Bei 5037 Stellen handelte es sich um sozialversicherungspflichtige Angebote. 799 Stellen wurden in Teilzeit ausgeschrieben. 2106 der Stellen waren sechs Monate und länger vakant. red