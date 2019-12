Früheste Siedler der nördlichen Frankenalb

"Archäologische Erkenntnisse - früheste Pionier-Siedler vor 7000 Jahren auf der nördlichen Frankenalb" lautet ein Vortrag der VHS Hollfeld. Dieser findet am heutigen Montag um 19.30 Uhr in der Probstei am St. Gangolf, Altes Rathaus (Marienplatz 11) in Hollfeld statt. Referent ist Dr. Andreas Dirian aus Erlangen. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit dem CHW-Bezirksgruppe Hollfeld statt. red