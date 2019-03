Frühes Aus für Jule Greul

Die Kickboxerin Jule Greul schied bei den Dutch Open in Amsterdam früh aus. Gleich zum Auftakt des WAKO-Turniers traf sie auf Teia Doyle aus England, Greul verlor mit 8:10 Punkten. Ihr Trainer Jürgen Schorn machte die anstrengenden Kämpfe bei den Irish und German Open verantwortlich. Ähnlich erging es ihrer Vereinskollegin Johanna Zeitler, die kein Losglück hatte und ebenfalls früh ausschied. Sie musste gegen Favoritin Tirill Naess Bjornstad aus Norwegen auf die Matte und verlor mit 6:9 Punkten. Bereits am 12. April geht es für beide weiter: Beim Austrian-Classics-Worldcup in Innsbruck haben die Athletinnen wieder Chancen auf Medaillen. di