Frühes Aus für Eichaer Frauen

In der Michelauer Mainfeldhalle fanden zwei Futsal-Qualifikationsturniere zur Bezirksmeisterschaft der U13-Juniorinnen und Frauen statt. Hierbei ging es um die Teilnahme an der Endrunde am 26./27. Januar in Speichersdorf.

In der Altersklasse der U13-Juniorinnen setzten sich die Mannschaften des FC Redwitz, FC Michelau und des SV Gundelsheim durch. Auf den weiteren Plätzen landeten SpVgg Ebing, TSG 05 Bamberg und Spvg Eicha.

Michelau ungeschlagen

Anschließend bekamen die zahlreichen Zuschauer ein qualitativ gutes und spannendes Frauenturnier zu sehen. Überraschend schied der letztjährige Hallenbezirksmeister Spvg Eicha aus. Die Tickets für die "Oberfränkische" lösten der FC Michelau, der alle seine vier Partien ohne Gegentor gewann, und die SpVgg Ebing. Der FSV Unterleiterbach musste die Teilnahme am Turnier kurzfristig absagen. Die Partien des FSV wurden jeweils mit 0:2 gewertet. red

FRAUEN, GRUPPE B SpVg Eicha - SG Mistelgau/Kirch. 0:0 FC Michelau - SpVgg Ebing 2:0 Oberpreuschwitz - Unterleiterbach 2:0 FC Michelau - SpVg Eicha 1:0 Unterleiterbach - SG Mistelgau/K. 0:2 SpVgg Ebing - Oberpreuschwitz 2:0 SpVg Eicha - FSV Unterleiterbach 2:0 Oberpreuschwitz - FC Michelau 0:5 SG Mistelgau/K. - SpVgg Ebing 0:0 Oberpreuschwitz - SpVg Eicha 0:0 SpVgg Ebing - FSV Unterleiterbach 2:0 FC Michelau - SG Mistelgau/Kirch. 1:0 SpVgg Ebing - SpVg Eicha 0:1 SG Mistelgau/K. - Oberpreuschwitz 2:0 FSV Unterleiterbach - FC Michelau 0:2 1. FC Michelau 5 11:0 15 2. SpVgg Ebing 5 9:3 9 3. Spvg Eicha 5 3:1 8 4. SG Mistelg./Kirch. 5 4:6 7 5. ASV Oberpreuschwitz 5 2:9 4 6. FSV Unterleiterbach 5 0:10 0

U13-JUNIORINNEN, GRUPPE A SpVgg Ebing - SV Gundelsheim 1:2 Spvg Eicha - FC Redwitz 0:2 FC Michelau - TSG Bamberg 3:0 SpVg Eicha - SpVgg Ebing 0:0 TSG Bamberg - SV Gundelsheim 1:1 FC Redwitz - FC Michelau 1:0 SpVgg Ebing - TSG Bamberg 2:0 FC Michelau - SpVg Eicha 1:0 SV Gundelsheim - FC Redwitz 1:0 FC Michelau - SpVgg Ebing 1:0 FC Redwitz - TSG Bamberg 0:0 SpVg Eicha - SV Gundelsheim 0:1 FC Redwitz - SpVgg Ebing 0:0 SV Gundelsheim - FC Michelau 0:0 TSG Bamberg - Spvg Eicha 0:0 1. FC Redwitz 5 5:0 13 2. FC Michelau 5 5:1 10 3. SV Gundelsheim 5 4:3 8 4. SpVgg Ebing 5 3:4 4 5. TSG Bamberg 5 1:6 3 6. SpVg Eicha 5 0:4 2