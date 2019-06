Früherer Ortspfarrer Ninaparampil zu Gast

Nachdem der frühere Schwürbitzer Ortspfarrer Martin Ninaparampil (Indien) für einige Wochen Urlaubsaufenthalt in Deutschland hat, feierte der Geistliche am Samstag in der Herz-Jesu-Kirche mit den Gläubigen und Gottesdienstbesuchern einen Vorabendgottesdienst. Weitere Gottesdienste hält der Geistliche am 8. Juni um 18.30 Uhr in Hochstadt und am 22. Juni um 18.30 Uhr in Marktzeuln. So fand ein freudiges Wiedersehen mit dem früheren Ortsgeistlichen, Pfarrer Martin Ninaparampil (jetzt Indien) statt.

"Pfarrer Martin" wirkte in der Zeit von 2007 bis 2014 in Schwürbitz bzw. im Seelsorgebereich "Steinach-Rodach-Main". ha