Früherer Güterbahnhof Thema im Stadtrat

Der Lichtenfelser Stadtrat trifft sich am Montag, 15. Juli, um 15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II zu einer Sitzung. Folgende Themen werden dabei behandelt: Billigung des Planentwurfs, Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Am ehemaligen Güterbahnhof" in Lichtenfels mit Änderung des Flächennutzungsplans; Abwägung von Bedenken und Anregungen zum Bebauungsplan B 65 Akazienweg in Buch am Forst; Abwägung von Bedenken und Anregungen zum B 25 Gustav-Heinemann-Straße in Lichtenfels; Billigung des Planentwurfs, Aufstellung des Bebauungsplans B 41 Lärchenweg in Reundorf; Antrag der Stadtratsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen auf Erlass einer Baumschutzverordnung für das Stadtgebiet; Antrag der Stadtratsmitglieder Helmar Zipp, Dietmar Heinkelmann und Monika Faber auf Abfrage von Fördermitteln für sozialen Wohnungsbau; Antrag des Stadtrats Helmar Zipp auf Förderung für Familien mit Kindern beim Erwerb von Baugrundstücken; Berufung des Wahlleiters und des stellvertretenden Wahlleiters der Stadt Lichtenfels für die Kommunalwahlen im März 2020. red