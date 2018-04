Früherer Gaukönig feierte 80. Geburtstag

Mit Hans Wahlich feierte ein allseits beliebter Bürger und Förderer mehrerer Vereine im Schützenhaus seinen 80. Geburtstag.

Bürgermeister Volker Schmiechen würdigte den Jubilar als Menschen, der die Schützengesellschaft seit Jahrzehnten mit Herzblut unterstütze. Als Dank überreichte er einen Präsentkorb und eine Flasche Gemeindesekt.

Seinen größten Erfolg für die Schießsportfreunde errang Wahlich 1996, als er sich den Titel des Gau-Schützenkönigs sicherte. Außerdem konnte er sich zweimal als Schützenkönig feiern lassen. Im Ausschuss arbeitete Hans Wahlich fast drei Jahrzehnte mit.

"Du kannst stolz auf das Erreichte sein", freute sich Altbürgermeister Heinz Burges, der mit Gattin Ingrid gekommen war und die enge Freundschaft mit Wahlich hervorhob.



Gäste aus Schottland

Eine besondere Überraschung gelang seinem schottischen Freund Bill Murray aus der Nähe von Kilmarnock, der mit einer Abordnung aus Schottland angereist war und mit einem in Frankreich geschossenen Wildschwein gratulierte.

In die Schar der Gratulanten reihten sich Vertreter der Siedlergemeinschaft, der Feuerwehr, des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt und Reinhard Müller für die VR-Bank Oberfranken Mitte ein.

Mit einem Ständchen gratulierte der gemischte Chor des Gesangvereins 1864 mit Vorsitzender Christine Liebermann und Chorleiter Heiner Beyer an der Spitze. Für die evangelische Kirchengemeinde überbrachte Pfarrer Wolfgang Oertel Segenswünsche. Klaus-Peter Wulf