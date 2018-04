Der Naturforscher und Theologe Charles Darwin änderte 1859 mit seinem Werk "Über die Entstehung der Arten" das Weltbild des Menschen und die Schöpfungsgeschichte völlig. Er gilt als Urvater des Evolutionsgedankens und vor allem als Begründer der Selektionslehre. Ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte zeigt aber, dass es auch in Deutschland Vorgänger von Darwin gab, die unterschiedliche Theorien zur Geschichte der Erde und des Lebens entwickelten. Über "Frühe Evolutionstheorien des 19. Jahrhunderts" spricht Thomas Junker am Mittwoch, 25. April, um 19 Uhr im Naturkunde-Museum. Foto: Museum