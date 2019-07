Frühaufsteher Gerald Brehm grüßt die Sonne

In Höchstadt wurde heuer ein Gesundheitsjahr ausgerufen, und da muss der Bürgermeister natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Ebenso wie Yoga-Lehrerin Gisela Niklas und weitere Teilnehmer war Gerald Brehm (JL) am Sonntag sehr früh aufgestanden, um um 5.08 Uhr hinter dem Heizhaus der Fortuna Kulturfabrik die ersten 108 Sonnengrüße durchzuführen. Der Sonnengruß "Surya Namaskar" , auch Sonnengebet genannt, ist eine Yoga-Übung, mit der man seinen Kreislauf in Schwung bringt sowie alle Muskeln des Körpers stärkt und dehnt.

Wie Gisela Niklas in einer Pressemitteilung schreibt, ging es darum, bei aufgehender Sonne den Körper und Geist in Einklang bringen, sich selbst zu spüren und Energie aufzutanken. Gerald Brehm äußerte sich am Ende mit folgenden Worten zu der frühen Sporteinheit: "Es hat sich definitiv gelohnt, so bald aufzustehen, das Ganze hat was!" Auch eine weitere Teilnehmerin war positiv überrascht und meinte: "Erst ist es mir schwer gefallen aufzustehen, aber jetzt fand ich es super, dass ich es gemacht habe. Ich habe mich gleich für den nächsten Termin angemeldet."

Zwei weitere Termine

An zwei weiteren Sonntagen gibt es noch die Chance, am Sonnengruß hinter dem Heizhaus der Kulturfabrik teilzunehmen: 14. Juli um 5.09 Uhr sowie 11. August um 5.46 Uhr. Um Anmeldung zu diesen Terminen bei Gisela Niklas unter der Mobiltelefonnummer 0162/7785604 wird gebeten. red