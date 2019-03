Früh aufstehen für einen guten Zweck

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr ging der Kiwanis-Krapfenschmaus in die zweite Runde. Konnten 2018 noch 55 Unternehmen mit rund 3500 Krapfen beliefert werden, waren es in diesem Jahr insgesamt 121 Unternehmen, die 5352 der süßen Faschingsleckereien bestellten.

"Erstmals waren auch Firmen dabei, die zu klein sind, um eine Mindestbestellmenge von 24 Krapfen mit ihren Mitarbeitern zu verspeisen", sagte Doris Röttche, Vizepräsidentin des Kiwanis-Clubs Kulmbach. "Diese Betriebe haben zum Beispiel Kunden mit einer Lieferung überrascht."

Gelungene Hilfsaktion

Der persönliche Kontakt zu den Unternehmen ist einer der positiven Nebenwirkungen, die es Doris Röttche angetan haben. Im Vordergrund steht aber natürlich auch in diesem Jahr wieder, mit dem Erlös Gutes zu tun. "Wir unterstützen hauptsächlich die Prävention in Hinsicht auf Mobbing, unterstützen Familien, Kindergärten und Schulen und sorgen dafür, dass mehr als 20 Kinder ein warmes Schulmittagessen erhalten."

Hierfür sind die zahlreichen Kiwanis-Helfer am Rosenmontag früh aufgestanden und haben ab 7 Uhr ihre Privatwagen vor der Bäckerei Dumler beladen, damit die Krapfen rechtzeitig zum zweiten Frühstück in den Firmen angeliefert werden konnten.

Mit an Bord Bäckermeister Fritz Dumler, der die Aktion mit einem günstigen Krapfenpreis unterstützte. "Am Abend vorher haben wir schon mit dem Backen angefangen, dass alles rechtzeitig fertig wurde", verriet der motivierte Bäcker. Ergänzt wurde die Kiwanis-Aktion durch einen Schmaus im Restaurant ‚Alla Rustica' am Montagvormittag, bei dem es Krapfen und Cappuccino zum Sonderpreis gab - natürlich ebenfalls für den guten Zweck.

Und wer die diesjährige Zahl der Krapfen und Betriebe gut raten konnte, hatte die Chance, eine große Familienpizza zu gewinnen. Ein kräftiges "Krapfen Helau" für diese gelungene Hilfsaktion.