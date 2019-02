Bad Bocklet vor 13 Stunden

Früh am Morgen auf Diebestour

Kurz nach 7 Uhr betrat am Mittwochmorgen ein 32-jähriger Mann den Netto-Markt in der Aschacher Straße von Bad Bocklet. Im Markt steckte er verschiedene Nahrungsmittel im Wert von circa elf Euro in sei...