Früchteteppich und Bionade-Getränke

Der Pfarrer Martin Popp-Posekardt hatte zu einem Seniorenausflug in die Rhön eingeladen. Es ging in die alte Kirche Sargenzell und zur Bionade-Fabrik in Ostheim vor der Rhön. Nicht nur Sargenzell-Neulinge, auch Mitreisende, die diesem Ort schon einmal einen Besuch abgestattet hatten, waren von der hervorragenden Farbgebung des Früchteteppichs mit der Gestaltung der biblischen Geschichte von der Berufung des Levi in der Kirche beeindruckt. Das dem Bild zugrunde liegende Motiv ist ein Aquarell des britischen Malers und Illustrators William Hole. Eingangs wurden die Besucher über Aufbau und Werdegang eines solchen Teppichs informiert, besonders die Vielfalt der Früchte fand große Beachtung und Anerkennung. Die Weiterfahrt führte die Teilnehmer zur Bionade-Fabrik in Ostheim. Dort erläuterte "Roger, der Bionade-Mann" (mit bürgerlichem Namen Rüdiger Omert) ausführlich und mit der nötigen Portion Humor den Werdegang von der ursprünglichen Idee bis hin zur Herstellung dieses besonderen Getränks, das aus Grundstoffen besteht, die ausnahmslos aus der Region stammen. Jeder Besucher bekam Gelegenheit, sich von den Geschmacksrichtungen des jeweiligen Bionade-Getränks zu überzeugen. jf