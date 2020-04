Früchte seiner Arbeit genießen

Seit inzwischen zehn Tagen haben in Bayern nun wieder Bau- und Gartenmärkte offen. Das lockt neben den üblichen Bastelbegeisterten nun auch den ein oder anderen Heimwerker-Neuling an, der die Isolation zur Umgestaltung der eigenen vier Wände nutzen möchte. Beim Experimentieren mit neuen Materialien, Geräten und Farben kann man aber in einige Heimwerker-Fallen tappen. Damit das nicht passiert, gibt Architekt Franz Ullrich fünf Tipps rund um die Umgestaltung von Wohnung, Haus oder Freiflächen.

1. Raum kreativ nutzen Gerade in kleinen Wohnungen rät Architekt Franz Ullrich, den gegebenen Raum kreativ umzufunktionieren. "Der Trick, um Raum optimal zu nutzen, sind Raumteiler aus zugeschnittenen Brettern oder Schiebewänden, aber auch eine Gardine tut es", erklärt er. Wer eine freie Ecke im Flur hat, könne diese ganz leicht zur Arbeitsecke umfunktionieren. Dazu braucht man nur eine passend gesägte Holzplatte, die man sicher in der Wand verankert. Abgetrennt vom restlichen Wohnraum könne man sich ruhige Ecken zum Lesen oder Arbeiten schaffen. "Der Flur als Arbeitsraum ist optimal, da er oftmals weitgehend leer ist und man sich so auch vom Lärm in anderen Räumen abkapseln kann", sagt Ullrich. So könnten mehrere Leute auf engem Raum gleichzeitig arbeiten, ohne einander zu stören. Und auch wenn man bereits genügend Raum für Arbeitsplätze hat, kann die Umfunktionierung von Wohnflächen sinnvoll sein. "Auch wenn alles bereits einen Platz hat, kann es gut tun, einfach mal alle Möbel umzustellen oder umzudekorieren, um für frischen Wind zu sorgen", sagt der Profi.

2. Mit Farben experimentieren Wenn der metaphorische Tapetenwechsel aufgrund der Ausgangsbeschränkungen gerade ausfällt, kann ein wortwörtlicher helfen, meint Franz Ullrich. Der Wohnung einen neuen Anstrich zu geben, scheint erst mal aufwendig. Trotzdem rät Ullrich dazu, Neues auszuprobieren. "Farben können die Wirkung eines Raums komplett verändern: Sie können ihn heller, dunkler, gemütlicher, moderner und sogar kleiner oder größer wirken lassen", erklärt er. Wer sich bei der Farbwahl noch unsicher ist, kann sich aus dem Baumarkt Farbmuster mitgeben lassen und diese daheim an die Wände halten. "Ich rate sehr dazu, Farbmuster zu testen, bevor man sich festlegt, denn die unterschiedlichen Lichtverhältnisse im Baumarkt und zu Hause können eine Farbe ganz anders wirken lassen", sagt Ullrich. Wem das noch nicht reicht, der kann sich in manchen Geschäften auch kleine Farbproben holen und an einem kleinen Stück der betreffenden Wand auftragen. Gerade bei der Wahl der Grundierung könne das eine gute Orientierung geben.

Vom aktuellen Trend zu Grautönen als Wandfarbe rät Franz Ullrich ab. Stattdessen spricht er sich für mehr Mut zu "echten Farben" aus. Die einzige Ausnahme: grelle Farbtöne. "Natürlich ist die Farbwahl Geschmacksache, aber aus Erfahrung empfehle ich sanftere Farbtöne, weil man sich an denen nicht so schnell sattsieht wie etwa an Neontönen." Egal, für welche Farbe man sich entscheide: unbedingt auf die Diffusionsfähigkeit, also Wasserdurchlässigkeit der Farbe achten, um Schimmel vorzubeugen.

3. Mehr Licht ins Zimmer holen Bei der Wahl der Beleuchtung im Innenraum lässt sich weit mehr variieren als das Modell der Lampe. "Je nach Wahl der Glühbirne verändert sich die Lichttemperatur und somit auch die ganze Atmosphäre des beleuchteten Areals", erklärt Architekt Ullrich. Im Sommer empfiehlt er kühles Licht, im Winter trägt eine warme Lichttemperatur zur Gemütlichkeit bei. Doch die Gühbirne spendet nicht nur Licht, sie kann auch selbst zum Dekoobjekt werden. "Experimentieren Sie doch mal mit der Größe oder Form der Birne, Auswahl genug gibt es in den Baumärken inzwischen ja", sagt Franz Ullrich.

Bei der Lampe spiele neben dem Modell auch der Ort der Montage eine große Rolle. "Für die Beleuchtung von Arbeitsbereichen empfiehlt sich eine Beleuchtung von mehreren Seiten, etwa durch Wandleuchten", sagt Ullrich. Wem das nicht gefällt, der kann auf Lampen mit Deckenhalterung, Tisch- oder Stehlampen zurückgreifen.

Und wer lieber auf natürliche Lichtquellen setzt, kann die durch einen Trick noch besser ausnutzen. "Durch einen Spiegel gegenüber einem Fenster reflektiert das Tageslicht durch den Raum und erhellt ihn so noch mehr", erklärt Ullrich.

4. Eigene Möbel bauen Wem es beim Heimwerken um die körperliche Herausforderung geht, dem rät Ullrich, sich an kleineren Möbeln zu versuchen. "Für erste Arbeiten empfehle ich leichte Holzarten wie Nadelbaumarten oder Mehrschichtplatten", sagt er. Das sei nicht nur im Transport und der Verarbeitung einfacher, es lasse sich auch besser verankern. "Es ist sehr wichtig, gerade schwere und große Möbelstücke standsicher zu gestalten und, wenn nötig, in der Wand zu verankern", rät Ullrich. Gerade für Haushalte mit Kindern sei das aus Sicherheitsgründen ein Muss.

Wer im Haus keinen Möbelbedarf mehr zu decken hat, dem bieten Balkon oder Garten neue Möglichkeiten. "Versuchen sie sich doch einmal an einem kleinen Tisch für draußen, da können sie neben Holz auch Metalle und Stein verwenden", sagt Ullrich. Sowohl bei der Materialwahl als auch bei der Lackierung der Möbel rät der Architekt zu umweltfreundlichen Varianten. Ein einfacher, natürlicher Tisch lässt sich bereits aus einem Steinblock und einer darauf montierten Holz- oder Glasplatte bauen, eine schlichte Gartenbank aus Holzplatten. Für mehr Gemütlichkeit empfiehlt Ullrich, die eigenen Möbel mit Decken und Kissen auszustatten.

5. Freiraum ausschöpfen Wer unter Beengung im eigenen Heim leidet, der soll besonders Außenflächen, seinen sie noch so klein, nutzen. "Bauen Sie Ihr Fensterbrett zur Sitzfläche um oder hängen Sie Blumenkästen an Ihre Fenster", rät Ullrich. Wer einen Balkon, eine Loggia, eine Terrasse, einen Innenhof oder Garten hat, solle den Platz für Pflanzen oder Sitzecken nutzen. Neben klassischer Bepflanzung von Beeten oder Töpfen setzt er auch auf Hochbeete für den Balkon oder kleine Kräutergärten im selbstgebauten Gewächshaus aus dem Baumarkt. Sein persönlicher Favorit ist aber die Fassadenbegrünung durch Spalierobst und Kletterpflanzen. "Zugegeben, es dauert eine Weile, bis man die buchstäblichen Früchte seiner Arbeit ernten kann, aber ich finde, so eine Spalierbirne sieht von Anfang an schön aus", sagt Franz Ullrich. Neben der Ästhetik hätte die Fassadenbegrünung aber noch einen anderen entscheidenden Vorteil. "Gerade, wer die Pflanzen nah an den Wohnräumen hat, wird von ihrer schattenspenden Wirkung an heißen Sommertagen profitieren - wie ein sehr effektiver, natürlicher Vorhang."