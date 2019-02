Frostige Kultur in Forchheim

Zum Bericht "Deftig, derb und voller Klischees" vom 29. Januar: Stelle dir vor, du hast Eintritt bezahlt, du freust dich auf einen unterhaltsamen Abend und dann erlebst du diesen in einem eiskalten Ambiente. So erlebt am vergangenen Samstag in der Jahnhalle. Man muss es miterlebt haben, aber es war eine Zumutung höchsten Grades: eiskalte Stühle, die Raumtemperatur verlangte nach warmen Jacken, Decken und Kissen, die selbst beigebracht wurden, eiskalte Getränke. Auf meine Nachfrage hin, ob denn keine Abhilfe geschaffen werden konnte, um einigermaßen warme Räumlichkeiten vorfinden zu können, wurde mir mitgeteilt, dass der Heizungsfirma der Weg zu weit war.

Das kann doch kein Weg sein, die ohnehin schon dürftige Kultur in Forchheim durch solche Aktionen noch unattraktiver zu machen. Schade, denn "Da Bobbe" bediente in seiner derben, ehrlichen und lustigen Art alle weiß-blauen Klischees und die Lacher waren auf seiner Seite.

Es stellen sich mir jetzt folgende Fragen: Konnte die Veranstaltung nicht an anderer Stelle stattfinden oder abgesagt werden? Werden Besucher der bis zum Abriss der Jahnhalle stattfindenden Veranstaltungen angenehme Raumtemperaturen vorfinden oder sollte man Karten nur an der Abendkasse kaufen, um vor bösen Überraschungen sicher zu sein? Mein Fazit: Kultur genieße ich in Zukunft wieder im beheizten Umland.

Monika Weiss

Forchheim