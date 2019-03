Froschgrund-Wehr ehrt treue und verdiente Mitglieder

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Froschgrund verwies Kommandant Markus Wolf auf einen Mannschaftsbestand von 79 Aktiven. An Einsätzen waren 17 zu verzeichnen, davon acht technische Hilfeleistungen und sechs für den abwehrenden Brandschutz. 15 Übungen standen auf dem Programm. Daneben wurden noch Lehrgänge absolviert.

Die Ausschreibung für ein neues TSFW ist fertig, so dass mit der Auslieferung im Sommer 2020 zu rechnen ist. Auch soll die Feuerwehr Froschgrund ein neues Gerätehaus erhalten, dessen Baubeginn 2020 und die Fertigstellung 2021 sein wird. "Vielleicht lässt sich die Einweihungsfeier mit unserer 50-Jahr-Feier verbinden", hoffte Wolf.

Sebastian Zach vermeldete aus der Atemschutzabteilung, dass die gesamte Einsatzzeit 119 Stunden betrug. 514 Stunden wurden an Vorbereitung aufgewendet.

Jugendwart Oliver Rupp verwies in seinem Bericht unter anderem auf 33 Übungen, den Blaulichttag, einen Wissenstest sowie die Teilnahme am Jugendleistungsmarsch in Meilschnitz, am Bezirksjugendleistungsmarsch in Lanzendorf und an der bayerischen Jugendleistungsprüfung.

Ein Paradepferd der Wehr ist die Kindergruppe unter der Leitung von Nina Ciopala, Heike Rupp und Smilla Eichhorn, die mit ihren acht Kindern den Verein beleben.

110 Mitglieder

Auf die Mitgliederzahl 110 verwies Vorsitzender Bernd Eichhorn. Befördert wurden zur Feuerwehrfrau Veronique Höhn und zum Feuerwehrmann Sven Wachenbrunner. Zum Schriftführer wurde Jannik Wolf gewählt.

Grußworte sprachen Rödentals Dritter Bürgermeister Gerd Mücke ("Es ist wichtig, dass es Feuerwehren vor Ort gibt"), Kreisbrandrat Manfred Lorenz ("Ihr habt die Feuerwehr gut nach außen gebracht"), Kreisbrandmeister Andreas Stiller und der Rödentaler Kommandant Steffen Schaller ("Wir wachsen im Stadtgebiet zusammen").

Folgende Mitglieder wurden geehrt: Christian Schumann, Ulrich Graf, Martin Bauer, Paul Liebig für zehn Jahre Dienst und Vereinszugehörigkeit, Tina Michniowski, Felix Sollmann, Joachim Marr (20 Jahre), Claus-Dieter Deyßing, Martin Jockisch, Oliver Rupp (30 Jahre), Ulrich Engel (50 Jahre Vereinszugehörigkeit), Harry Neeß und Heinz Fischer (60 Jahre). dav