Auf dem Gelände einer Deponie in Poppenlauer wurde im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, die Frontscheibe eines Baggers eingeschlagen. Es entstand dabei ein Schaden von circa 200 Euro, schätzt die Polizei in ihrem Pressebericht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol