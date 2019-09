Eine 49-Jährige bemerkte am Sonntagmorgen, dass die Frontschreibe ihres in der Bamberger Straße geparkten VW eingeschlagen war. Sie hatte in der Nacht gegen 0.30 Uhr einen Knall gehört. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an, Hinweise zum Täter oder der Tat nimmt die Polizei in Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen. pol